Стало известно, какие новогодние товары у петербуржцев самые популярные

Декор для дома в ноябре-декабре стал популярнее на 47% по сравнению с прошлым годом, а елочные игрушки стали интересовать покупателей в шесть раз чаще за аналогичный период.

В этом декабре особой популярностью пользуются декоративные фигурки и сервировочные салфетки — спрос на них вырос в четыре раза. Также горожане стали чаще приобретать нарядные скатерти, кухонный текстиль и ароматические свечи.

Самые востребованные с ароматами «Гранат и черная роза», «Груша и яблоко», «Древесный аромат» и «Шоколад». В среднем комплект по созданию уюта и праздничного настроения обойдется в 7 тысяч рублей, свидетельствуют данные онлайн-платформы Lamoda.

Напомним, «новогодний набор» из искусственной ели и украшений для нее, бутылки шампанского и мандарин подорожал в 2021 году на 19%. Рассказываем, за какой именно товар россиянам придется отдать больше всего денег.

Перед Новым годом в России могут заметно подорожать продукты питания, бытовая техника и алкоголь. Цены на ряд товаров вырастут на 3–7%. Эксперты считают, что увеличение стоимости связано как с коронавирусными последствиями, так и с традиционным предпраздничным повышенным спросом на продукты и подарки.