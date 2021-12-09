Россиян предупредили о заметном подорожании продуктов перед Новым годом

«Ситуация с ростом цен — общемировой тренд. Во многих странах были аномальные погодные условия: засуха, ливни. Потому в 2022–2021 годах был зафиксирован рекордный рост цен на продукты — овощи, мясо и сахар. По информации Банка России, по итогам 2021 года инфляция в стране вырастет до 7,9% вместо ожидаемых 6,2%», — рассказала кандидат экономических наук завкафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина.

В 2021 году на 20% подорожали алкоголь и табак. В следующем году эта тенденция продолжится, правда темпы роста цен значительно снизятся. Больше всего подорожают продукты. Эксперты сходятся во мнении, что продовольственные товары будут стоить дороже на 7-8%. Одежда и обувь также поднимется в цене на 3-4%. Электроника, авто и бытовая техника подорожают в пределах 5%. На них влияет кризис нехватки запчастей и некоторых составляющих, пишут «Известия».

Напомним, в России предрекают дефицит местного столового картофеля в 2022 году. Это связывают с засушливым сезоном, сокращением количества производств и увеличением мощностей по переработке картофеля на 50%.

Стоимость главных новогодних салатов — «Оливье» и селедки под шубой — за год существенно выросла. Порция салата «Оливье» на четверых человек в 2021 году обойдется в 416 рублей — это на 15% дороже, чем в 2020-ом. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что на 25% больше, чем в прошлом году.