В России прогнозируют дефицит картофеля в следующем году

По словам председателя Союза участников рынка картофеля и овощей Сергея Лупехина, в 2021 году в стране на переработку ушло порядка 1 млн тонн корнеплода, в следующем пойдет до 1,5 млн тонн, а к 2026 году — уже до 3 млн тонн.

Компания Mareven, которая выпускает пюре «Ролтон», также столкнется с дефицитом картофельных хлопьев на рынке, а PepsiCo прогнозирует, что из-за дефицита корнеплодов также будут перебои с поставкой чипсов Lay’s. Об этом сообщалось еще в сентябре.

В Минсельхозе заверили, что в 2022 году в России увеличат территории для посадки картофеля на 20 тысяч гектаров. Также в ведомстве планируют нарастить объемы производства этого продукта и других овощей на 15% за счет дополнительных 5 млрд рублей, направленных на развитие отрасли, сообщает ТАСС.

Напомним, стоимость главных новогодних салатов — «Оливье» и селедки под шубой — за год существенно выросла. Порция салата «Оливье» на четверых человек в 2021 году обойдется в 416 рублей — это на 15% дороже, чем в 2020-ом. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что на 25% больше, чем в прошлом году.