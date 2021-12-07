Европейский центробанк впервые за 20 лет полностью изменит дизайн банкнот евро

Процесс редизайна начнется с создания фокус-групп, которым будет поручено собрать мнения людей со всей зоны евро по возможным темам для будущих банкнот. Тематическая консультативная группа в составе одного эксперта от каждой страны еврозоны затем представит короткий список новых тем Управляющему совету ЕЦБ.

Европейский центробанк уже назначил членов консультативной группы на основе предложений национальных центральных банков еврозоны. Они представляют различные области, такие как история, естественные и социальные науки, изобразительное искусство и технологии. Современный дизайн банкнот евро будет основан на теме «эпох и стилей», представленной окнами, дверными проемами и мостами.

«Банкноты евро никуда не денутся. Они являются осязаемым и видимым символом того, что мы вместе — особенно во времена кризиса — на них по-прежнему существует большой спрос. Спустя 20 лет пришло время пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их более подходящими для европейцев любого возраста и происхождения», — отметила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Евро является валютой 19 из 27 стран-членов Евросоюза. Наличные евро — монеты и банкноты — были введены в обращение в 2002 году. Редизайн банкнот евро станет первым полным за последние два десятилетия. Ранее Европейский центробанк лишь обновлял их внешний вид, чтобы добавить новые средства защиты от подделок.

Напомним, в марте 2021 года Банк России объявил о том, что на российских банкнотах появятся виды новых городов. Это необходимо, чтобы расширить «географию». Сейчас на купюрах расположились города лишь пяти федеральных округов — в то время как городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на купюрах нет вовсе. В 2022 году в оборот войдет новая купюра номиналом в 100 рублей.