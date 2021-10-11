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Новая купюра в 100 рублей выйдет в 2022 году. Что на ней изобразят?

В 2022 году в оборот войдет новая купюра номиналом в 100 рублей. На лицевой стороне банкноты изобразят Красную площадь — она заменит собой квадригу Аполлона на здании Большого театра.

Фото: Shutterstock.com

 

Сейчас на лицевой стороне банкноты номиналом в 100 рублей изображена квадрига Аполлона на здании Большого театра, на оборотной — главный фасад театра. Новый эскиз купюры уже утвержден. Как рассказал «Известиям» зампред Банка России Михаил Алексеев, на лицевой стороне изобразят Красную площадь, парк «Зарядье», Шуховскую башню и главное здание МГУ, на оборотной могут появитьсядостопримечательности Центрального федерального округа.

По словам Алексеева, после 2022 года новые и ныне используемые денежные знаки будут обращаться параллельно — точно так же, как это происходит сейчас с разными модификациями других российских банкнот. «Так что не стоит ждать, что рынок будет мгновенно наводнен новой банкнотой и она сразу заменит нынешние сто рублей», — резюмировал он.

По оценке Центробанка, в 2023-2025-х годах будет происходить постепенное насыщение оборота новыми сторублевками, а в 2026-2029-х их доля станет весьма значительной.

Напомним, в марте 2021 года Банк России объявил о том, что на российских банкнотах появятся виды новых городов. Это необходимо, чтобы расширить «географию». Сейчас на купюрах расположились города лишь пяти федеральных округов — в то время как городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на купюрах нет вовсе.

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