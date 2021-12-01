18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

В Смольном назвали сумму минимальной зарплаты петербуржцев в 2022 году

В Смольном объявили минимальную зарплату в Петербурге. Она будет составлять 21,5 тысяч рублей.

В администрации пояснили, что это на 37% больше прожиточного минимума в Петербурге, и на столько больше федерального МРОТ. О такой сумме договорились договорились губернатор Александр Беглов, президент Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Турчак и председатель «Ленинградской Федерации профсоюзов» Владимир Дербин. Они подписали трехстороннее соглашение 1 декабря.

Напомним, прожиточный минимум в Петербурге на 2022 год составляет 13,5 тысяч. Федеральный МРОТ — 13,6.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тыс. рублей. С инициативой выступили члены фракции ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым.

А также фонд развития гражданского общества подготовил рейтинг социально-экономической устойчивости регионов России за первый квартал 2021 года. Согласно нему, первое место по уровню средней зарплаты в стране занимает Чукотка.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: