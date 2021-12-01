В Смольном назвали сумму минимальной зарплаты петербуржцев в 2022 году

В администрации пояснили, что это на 37% больше прожиточного минимума в Петербурге, и на столько больше федерального МРОТ. О такой сумме договорились договорились губернатор Александр Беглов, президент Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Турчак и председатель «Ленинградской Федерации профсоюзов» Владимир Дербин. Они подписали трехстороннее соглашение 1 декабря.

Напомним, прожиточный минимум в Петербурге на 2022 год составляет 13,5 тысяч. Федеральный МРОТ — 13,6.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тыс. рублей. С инициативой выступили члены фракции ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым.

А также фонд развития гражданского общества подготовил рейтинг социально-экономической устойчивости регионов России за первый квартал 2021 года. Согласно нему, первое место по уровню средней зарплаты в стране занимает Чукотка.