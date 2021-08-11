Минимальную зарплату в России предложили увеличить до 20 тысяч рублей

В Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тыс. рублей. С инициативой выступили члены фракции ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым.
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Фото: pixabey.com
Законопроект планируют внести на рассмотрение 11 августа. Осенью его рассмотрит новый состав Госдумы. Нилов считает, что нынешний установленный минимальный размер зарплаты в России низкий и прожить на такую сумму в месяц сложно.
На сегодняшний день МРОТ (минимальный размер оплаты труда) по стране составляет 12 792 рубля. Некоторые регионы могут устанавливать свой уровень МРОТ, но не ниже федерального. В Москве минимальная зарплата составляет 20 589 рублей, а в Петербурге — 19 190 рублей.
Нилов предложил поднять эту сумму до 20 тыс. рублей во всех регионах. Большинство фракций поддерживают введение законопроекта. При всеобщем одобрении документ вступит в силу с 1 января 2022 года. Затраты на его реализацию составят 1,2 трлн рублей.
Министерство труда России положительно оценило предложение взимать с зарплат граждан дополнительный взнос в качестве обязательного страхования от безработицы. Собранные деньги власти обещают направлять в специальный фонд, из которого будут выплачиваться пособия в случае потери работы.
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