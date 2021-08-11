Минимальную зарплату в России предложили увеличить до 20 тысяч рублей

Законопроект планируют внести на рассмотрение 11 августа. Осенью его рассмотрит новый состав Госдумы. Нилов считает, что нынешний установленный минимальный размер зарплаты в России низкий и прожить на такую сумму в месяц сложно.

На сегодняшний день МРОТ (минимальный размер оплаты труда) по стране составляет 12 792 рубля. Некоторые регионы могут устанавливать свой уровень МРОТ, но не ниже федерального. В Москве минимальная зарплата составляет 20 589 рублей, а в Петербурге — 19 190 рублей.

Нилов предложил поднять эту сумму до 20 тыс. рублей во всех регионах. Большинство фракций поддерживают введение законопроекта. При всеобщем одобрении документ вступит в силу с 1 января 2022 года. Затраты на его реализацию составят 1,2 трлн рублей.