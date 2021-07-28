Как пишут «Известия», рейтинг социально-экономической устойчивости регионов был подготовлен на основе данных Росстата, Минфина, Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства. Исследование базируется в том числе на данных о среднемесячной зарплате, минимальной стоимости жизни, отношении сумм регионального продукта к численности экономически активного населения, а также отношении этих сумм к общей численности населения того или иного региона России.

Самым социально-экономическим устойчивым субъектом России стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где фиксируются самые высокие зарплаты. Второе место заняла Чукотка, третье место поделили между собой Москва, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. В десятку лидеров вошли Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская область и Якутия (раздели шестое место), Петербург, Коми, Красноярский край и Тюменская область.

Ямало-Ненецкий автономный округ также возглавил рейтинг по величине минимальной стоимости жизни, следом идут Москва и Сахалинская область. Также жизнь оказалась дорогой на Чукотке, в Магаданской области, Ненецком автономном округе и Петербурге.

«На первых позициях — традиционно промышленно развитые регионы с достаточно высокими ценами на продукцию и большими объемами производства. Регионы, в которых хорошо развито производство продуктов питания (Белгородская область, Республика Татарстан), обычно занимают места во втором десятке. […] Тот факт, что Москва, столица России, в финансово-экономическом отношении стабильно считается очень благополучным регионом, не гарантирует автоматически первое место в соответствующих рейтингах», — отметил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

По мнению Костина, социально-экономическое положение регионов России относительно стабильно, и чтобы продемонстрировать яркий взлет, необходимо открыть достаточно много абсолютно новых предприятий с высокооплачиваемыми рабочими местами, объемы производства в которых изменили бы структуру локальных экономик. Он обратил внимание на северные территории страны, где стоимость потребительских товаров выше, но они доступнее для населения из-за относительно больших доходов — как по среднемесячным зарплатам, так и по модальным.