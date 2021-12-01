Исследование: женщинам на госслужбе в России платят наравне с мужчинами, но они редко получают высокие должности

В исследовании говорится, что на госслужбе существует «стеклянный потолок». На высоких должностях часто оказываются мужчины. К примеру, на позиции замминистра доля женщин всего 15,9%, на позиции директора департамента — 30,4%.

В основном в министерствах «стеклянный потолок» проходит по позиции начальника отдела или заместителя директора департамента. Острее всего проблема с карьерным барьером заметили в Минприроды, Минтрансе и Минэнерго. Наименее остро — в Минздраве и Минтруде.

Также заметили разрыв доходов у мужчин и женщин в 14,3% без учета без учета должности. Но при корректировке с учетом должности этот показатель в среднем составляет 0,1%. Однако в Минюсте, Минцифре и Минобранауки России эта цифра сохраняется на уровне 7-8%.

Напомним, 42% работающих россиян рассчитывают, что до конца года им повысят заработную плату. При этом проводить индексацию в ближайшее время намерены только 29% работодателей.

Также сообщалось, что Петербург не вошел даже в десятку регионов России по уровню зарплат. Доля человек, получающих 100 тысяч рублей в месяц и выше, здесь составляет 15,2%.