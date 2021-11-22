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Петербург не вошел в десятку лидеров среди регионов России по уровню зарплат

Петербург не вошел даже в десятку регионов России по уровню зарплат. Доля человек, получающих 100 тысяч рублей в месяц и выше, здесь составляет 15,2%.

Shutterstock.com

В девяти регионах России зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц каждый пятый — речь о Чукотском (с зарплатами от 61 до 155 тысяч рублей в месяц), Ямало-Ненецком (от 55 до 139 тысяч), Ненецком (от 43 до 116 тысяч) и Ханты-Мансийском (от 40 до 90 тысяч рублей в месяц) автономных округах, Магаданской (от 52 до 125 тысяч) и Сахалинской областях (от 42 до 94 тысяч), Москве (от 41 до 117 тысяч), Камчатском крае (от 43 до 93 тысяч) и Республике Саха (в среднем от 38 до 87 тысяч рублей. в месяц). При этом средняя зарплата по стране варьируется в диапазоне от 22 до 54 тысяч рублей.

Петербург в рейтинге, составленном РИА «Новости», занял лишь 11 строчку. Доля человек, получающих 100 тысяч рублей в месяц и выше, здесь составляет 15,2%. Доля работающих с окладом ниже 15 тысяч рублей — 0,3. Диапазон самых распространенных зарплат здесь составляет от 32 до 73 тысяч рублей.

Антилидерами рейтинга стали Ивановская область с зарплатами от 15 до 31 тысячи рублей в месяц, Республики Ингушетия (от 16 до 31 тысячи), Дагестан (от 14 до 32 тысяч), Мордовия (от 18 до 34 тысяч) и Калмыкия (в среднем от 17 до 34 тысяч рублей в месяц).

«Оценка доли работников с зарплатой выше 100 тысяч и ниже 15 тысяч производилась на основе данных Росстата по средним чистым зарплатам за 12 месяцев (с августа 2020 года по август 2021-го) и распределению заработной платы по крупным и средним организациям», — говорится в комментарии к исследованию.

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