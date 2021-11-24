Статистика дня: 42% россиян надеются на повышение зарплаты до конца года

Пересмотра своих доходов работодателями до конца года ожидают 42% россиян, чаще других — люди с доходом свыше 80 тысяч рублей (51%). «Очень выросли цены, из-за инфляции фактический доход упал», — комментируют они. Не рассчитывают на индексацию 36% опрошенных: 3% сообщили, что им и так недавно повысили зарплату, столько же работают на нынешнем месте непродолжительное время, а 30% не ждут повышения по другим причинам.

Проводить индексацию в ближайшее время намерены 29% работодателей. 30% организаций повышали зарплаты менее чем полгода назад, еще 23% — от полугода до года назад. В 12% компаний с момента последней индексации зарплаты прошло от года до двух лет. Еще 9% предприятий делали это более двух лет назад.

Как рассказали «Собака.ru» представители сервиса SuperJob, который провел исследование, процент сотрудников, которые надеются на повышение, и работодателей, намеренных провести индексацию, выше, чем в прошлом году — экономика постепенно адаптируется к условиям пандемии и инфляционным процессам. «Во многих организациях конец года — традиционное время для повышения зарплаты или ее индексации. В ближайшее время сделать это планируют 29% компаний — это заметно больше, чем в 2020 году (21%), но меньше, чем в доковидном 2019-м (32%). Пока не планирует индексировать зарплаты сотрудникам 41% работодателей», — отметили в пресс-службе сервиса.

Напомним, ранее стало известно, что Петербург не вошел даже в десятку регионов России по уровню зарплат. Доля человек, получающих 100 тысяч рублей в месяц и выше, здесь составляет 15,2%.