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Деньги

В Минтруде предложили по-новому оценивать уровень числа бедняков в России

Министерство труда России предлагает ввести комбинированную модель оценки уровня бедности в стране. Этот проект постановления рассмотрят на заседании трехсторонней комиссии, пишет «Коммерсант».

Shutterstock.com

В качестве границы бедности будут использовать значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года — 11 300 рублей. «Границей бедности» станет показатель, который будет дополнять прожиточный минимум и учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого «минимального» набора потребления.

Росстату ежеквартально поручат рассчитывать границу бедности «с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал». До этого учитывали только колебания узкого минимального набора потребления.

В ведомстве отметили, что границу бедности будут использовать только для подсчета статистических данных. А пособия и другие выплаты будут назначаться с учетом прожиточного минимума.

Напомним, почти две трети россиян недовольны своим нынешним доходом. Денег хватает только 6% человек — и у них получается даже откладывать. А еще в России зафиксировали исторический максимум по долгам граждан, за первое полугодие 2021 года долговая нагрузка увеличилась с 9,8% до 10,2%

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