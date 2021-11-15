Статистика дня: почти 70% россиян недовольны своим доходом

Две трети россиян (69%) недовольны своим нынешним доходом. Каждый шестой (16%) в целом доволен, но хотел бы иметь больше. Почти каждый десятый (9%) отмечает, что собирается увеличивать заработок, который определяет как средний. 6% респондентов утверждают, что денег им на все хватает и получается даже откладывать. Об этом говорят результаты опроса более 40 тысяч человек в возрасте от 18 до 60 лет, проведенного «СберНПФ» и Rambler&Co.

Для увеличения дохода треть опрошенных россиян (34%) пытаются следить за своим бюджетом и не тратить лишнего. Еще четверть (26%) стараются больше работать или ищут место получше. 8% повышают уровень своей финансовой грамотности, а 5% получают дополнительное образование для обеспечения лучшего заработка в будущем.

Но есть и те, кто полагается в этом вопросе не на себя. 8% опрошенных россиян отправляют «запросы на богатство» во Вселенную, 2% следуют денежным приметам, 1% ожидают наследства и столько же уверены, что притянуть деньги поможет заставка на телефон с монетами или купюрами. Каждый седьмой россиянин (15%) вообще ничего не делает для того, чтобы увеличить свой доход и накопления.

Также аналитики выяснили отношение россиян к «финансовой подушке». Треть респондентов (34%) признаются, что накопления у них пока небольшие. Еще 10% говорят, что начали копить недавно или собираются это сделать в ближайшее время. Только у 4% россиян сбережений, по их собственной оценке, хватит даже на пенсию.

Помочь с заработком могут, по мнению опрошенных, в первую очередь работодатели — так считают 9% опрошенных. 5% россиян обращаются к родителям или родственникам, 7% пользуются инвестициями, 6% для увеличения заработка получают новые знания, в 1% россиян просто планируют выгодно жениться. Не обходится и без расположения Вселенной, в помощь которой верит каждый десятый респондент.