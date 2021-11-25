В России зафиксировали исторический максимум по долговой нагрузке граждан

За первое полугодие 2021 года долговая нагрузка граждан увеличилась с 9,8% до 10,2%. Об этом стало известно из обзора Банка России о финансовой стабильности.
В документе отмечается, что долговая нагрузка увеличивается из-за потребительских кредитов и ипотеки. Но в ЦБ отметили, что рост платежей по кредитам на недвижимость остается в пределах нормы, а вот выдаваемые наличными ссуды росли за счет увеличения уровня задолженностей на одного человека.
Также в ЦБ отметили и рост микрозаймов — на 1 июля 2021 года он достиг 223,5 млрд руб. Также в обзоре Банка России пояснили, что больше половины потребительских кредитов выдавались людям, кто тратит больше 50% на погашение своих кредитов.
Около трети заемщиков отдают больше 80% своих доходов на ликвидацию долгов. На граждан с показателем долговой нагрузки более 50% приходится 62,1% всего объема задолженности населения перед микрофинансовыми организациями.
Напомним, почти две трети россиян недовольны своим нынешним доходом. Денег хватает только 6% человек — и у них получается даже откладывать.
Также с начала года российские банки выдали ипотечных кредитов на сумму почти 4,6 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2020 год, который стал рекордным для рынка ипотеки.
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