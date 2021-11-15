Visa планирует избавиться от комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона

В компании считают, что расширение использования сервиса переводов с карты на карту — одно из важнейших направлений бизнеса в России, для развития которого предполагается «ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям».

Эксперты предполагают, что обнуление комиссии связано с популярностью переводов через систему быстрых платежей (СБП) от ЦБ РФ. На сегодняшний день банки платят 3 рубля на комиссию интерчейндж и комиссию платежной системе 10 центов плюс 0,05% за переводы внутри страны. Также банки берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода.

Таким образом финансовые организации сами регулируют эту комиссию. А после обнуления комиссии компанией Visa компании смогут сохранить свои тарифы.

Напомним, Mastercard начнет работать с криптовалютой. Уже в этом году международная платежная система будет поддерживать отдельные стейблкоины, которые обеспечены реальными активами.

Также международная платежная система Visa увеличит в России часть межбанковских комиссий за оплату картами. Изменения произойдут уже в следующем году.