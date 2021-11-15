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Visa планирует избавиться от комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона

Международная платежная система Visa планирует отменить комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона с 1 апреля 2022 года. Об этом пишет «Коммерсант».

В компании считают, что расширение использования сервиса переводов с карты на карту — одно из важнейших направлений бизнеса в России, для развития которого предполагается «ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям».

Эксперты предполагают, что обнуление комиссии связано с популярностью переводов через систему быстрых платежей (СБП) от ЦБ РФ. На сегодняшний день банки платят 3 рубля на комиссию интерчейндж и комиссию платежной системе 10 центов плюс 0,05% за переводы внутри страны. Также банки берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода.

Таким образом финансовые организации сами регулируют эту комиссию. А после обнуления комиссии компанией Visa компании смогут сохранить свои тарифы.

Напомним, Mastercard начнет работать с криптовалютой. Уже в этом году международная платежная система будет поддерживать отдельные стейблкоины, которые обеспечены реальными активами.

Также международная платежная система Visa увеличит в России часть межбанковских комиссий за оплату картами. Изменения произойдут уже в следующем году.

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