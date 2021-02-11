Mastercard начнет работать с криптовалютой

Цифровые деньги должны «обеспечивать стабильность, чтобы люди могли использовать их для повседневных транзакций, а не для инвестиций», считают в компании. Mastercard уже выпускает карты, позволяющие совершать транзакции с использованием криптовалют, но теперь будет самостоятельно обрабатывать переводы.

«Наша философия в отношении криптовалют проста: все дело в выборе. Mastercard не ставит своей целью рекомендовать вам начать использовать криптовалюты. Наша цель в том, чтобы позволить покупателям, продавцам и представителям бизнеса переводить средства, традиционные или криптовалютные, так, как они захотят. Это должен быть ваш выбор, это ваши деньги», — говорит вице-президент Mastercard по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Радж Дамодаран.

Начало работы с криптовалютой откроет «гораздо больше возможностей для покупателей и продавцов», открыть для продавцов новых клиентов, которые «уже стекаются к цифровым активам», и поможет продавцам «укрепить лояльность у существующих клиентов», которым нужна эта дополнительная опция.

«Мы ожидаем, что потребители и экосистема в целом начнут сплачиваться вокруг криптоактивов, которые предлагают надежность и безопасность. Это те самые стейблкоины, которые мы ожидаем ввести в нашу сеть. Это большое изменение, которое потребует проделать много работы. Мы будем очень внимательно относиться к тому, какие активы мы поддерживаем, основываясь на наших принципах для цифровых валют, сосредоточенные на защите потребителей и соблюдении требований», — добавляет Дамодаран.