Visa увеличит комиссии за оплату картами в российских магазинах

Как рассказали в пресс-службе платежной системы, Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями.

«Межбанковские комиссии играют важную роль в развитии рынка электронных платежей, мотивируя участников рынка обеспечивать как эмиссию платежных решений, так и их прием», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы.

По данным РБК, межбанковская комиссия для супермаркетов повысится с 1 февраля 2022 года — с 1 до 1,3% от стоимости товаров. Также с 1 февраля ряд карт будет исключен из льготных программ начисления интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и других.

При этом в Visa подчеркивают: межбанковская комиссия не служит доходом платежной системы.Ее банк-эквайер перечисляет банку-эмитенту с суммы платежа. «Платежная система Visa действует в интересах всех участников рынка, включая и конечных потребителей. Перекос в оптимизации уровня доходности бизнеса в пользу любого из участников платежного рынка может нарушить такой баланс и снизить привлекательность платежных инструментов для конечных потребителей», — добавили в пресс-службе платежной системы.