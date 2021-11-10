В России отклонили первый иск о возврате криптовалюты. Москвич отдал биткоины в доверительное управление и не смог вернуть

Андрей Петров летом 2018 года перевел на криптокошелек своего знакомого Игоря Тукана принадлежащие ему биткоины на правах доверительного управления. Мужчины заключили устный договор, по условиям которого Тукан за пять месяцев должен был инвестировать биткоины, а затем вернуть обратно, оставив себе 20% прибыли.

Однако по истечении срока договора Тукан не вернул Петрову криптовалюту, объяснив это тем, что биткоины потерял. Как отмечает РИА «Новости», на момент совершения сделки не было соответствующего законодательства, но затем законодатель урегулировал вопрос криптовалют, признав цифровую валюту имуществом.

Данный иск — первый для России об истребовании из незаконного владения криптовалюты. Свердловский суд Москвы его отклонил. «Заседание продлилось целый час, судья длительное время провела в совещательной комнате, но отказала», — отметил адвокат Борис Башилов, который представляет интересы истца.

В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект, прописывающий в Налоговом кодексе норму об обязательном декларировании цифровой валюты. Также предлагается признать криптовалюту имуществом и ввести штрафы для налогоплательщиков, которые не включили в налоговую базу прибыль или доходы от операций.

Напомним, ранее Минэкономразвития, Минэнерго и Госдума выступили с предложением официально признать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью и регламентировать порядок его налогообложения. Как считают эксперты, регулирование криптодобычи в России сможет повлечь определенные выгоды как для государства, так и для самих майнеров. А накануне курс биткоина обновил собственный максимум, впервые с истории превысив отметку в 68 тысяч долларов за единицу.