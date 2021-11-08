В России предложили начать облагать налогом майнинг криптовалют

Как отмечают в Минэкономразвития, майнинг следует приравнять к предпринимательству и нормативно урегулировать, так как он вписывается в определение предпринимательской деятельности. В Минфине соглашаются и указывают на отсутствие регулирования майнинговой деятельности в стране — хоть в законе о цифровых финансовых активах понятие «майнинг» и не упоминается, все же встречается определение «выпуск цифровой валюты».

«Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета», — приводит «Интерфакс» заявление Минэкономразвития. «Это как раз та сфера, в которой и государство может получить свою выгоду в виде налогов, и люди могут легализовать свои доходы, крупный бизнес также все больше интересуется этим», — в свою очередь отмечает заместитель директора департамента развития цифровой экономики министерства Алексей Минаев.

В Минэнерго поддержали идею официального признания майнинга предпринимательством и предположили, что на этапе присоединения к энергосистеме необходимо заявлять характер потребляемой нагрузки — так как для бытовых нужд и майнинга она серьезно различается. А вот в Центробанке, наоборот, выступили против инициативы. «Банк России не поддерживает инициативы, способствующие появлению денежных суррогатов», — заявили представители регулятора.

Как считают эксперты, регулирование криптодобычи в России сможет повлечь определенные выгоды как для государства, так и для самих майнеров. Как отмечает руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов, последним это даст возможность господдержки инвестпроектов. В свою очередь руководитель компании Comino Евгений Власов считает, что регулирование ничего не изменит для «домашнего» и малого майнинга — криптодобытчики продолжат уклоняться от налогов. «Государство не сможет заставить платить налоги мелких майнеров, которые работают дома или в гараже, это коснется только крупных игроков рынка», — соглашается с ним майнер Михаил Плужников.