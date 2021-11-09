68 тысяч долларов за биткоин — не предел. Ранее криптоаналитик PlanB спрогнозировал, что в ноябре стоимость валюты может достигнуть 98 тысяч долларов, а в декабре — 135 тысяч. Как пишет РБК, до этого он верно предугадывал котировки криптовалюты в августе, сентябре и октябре. Аналитик известен применением модели S2F, которая предполагает рост цены биткоина до 1 миллиона долларов после 2024 года.

Биткоин — платежная система, использующая одноименную единицу для учета операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде. Одна из главных особенностей системы — полная децентрализация. Биткойны могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать.

Напомним, ранее Минэкономразвития, Минэнерго и Госдума выступили с предложением официально признать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью и регламентировать порядок его налогообложения. Как считают эксперты, регулирование криптодобычи в России сможет повлечь определенные выгоды как для государства, так и для самих майнеров. Против инициативы выступает Центробанк, указывая на риски оборота криптовалют в России.