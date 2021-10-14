Рынок криптовалют всего за пять лет увеличился с 16 миллиардов до 2,3 триллиона долларов. Схожие темпы фиксировались на ипотечном рынке США, который к 2008 году достиг 1,2 триллионов долларов. Несмотря на то, что риски для финансовой стабильности на сегодняшний день низкие, текущие применение криптоактивов — потенциальная проблема, так как большинство криптовалют «не имеют внутренней стоимости и уязвимы для серьезных корректировок цен».

«Когда что-то в финансовой системе растет очень быстро, причем растет в практически нерегулируемом пространстве, органам финансовой стабильности стоит очнуться и обратить на это внимание», — приводит CNBC слова Канлиффа. Также он напомнил, что большинство криптовалют «не имеют реальной ценности» и уязвимы к серьезным корректировкам на рынке — за последние 10 лет курс биткоина падал на 10% за день почти 30 раз.

Многие регуляторы по всему миру начали разрабатывать инструменты для управления ростом криптоактивов, однако, по словам Канлиффа, эта работа должна быть проделана в срочном порядке. «Хотя криптофинансы работают по-новому, хорошо продуманные стандарты и регулирование могут и должны позволить управлять рисками в мире криптовалют так же, как они управляются в мире традиционных финансов», — резюмировал он.

Напомним, ранее датский Saxo Bank опубликовал прогноз по глобальным рынкам на четвертый квартал 2021 года. По подсчетам аналитиков банка, Россия еще не достигла пика инфляции — страна находится в «опасной близости от некоторой формы стагфляции», в ближайшие месяцы показатель может оставаться вблизи 8%. Спустя две недели Минэкономразвития скорректировало прогноз по инфляции в стране. До конца 2021 года она может подняться до 7,4%, тогда как ранее прогнозируемый рост составлял 5,8%.