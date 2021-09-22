Россияне назвали справедливый для себя размер заработной платы

Больше трети респондентов (28%), считают, что их зарплата должна быть на 30-50% выше текущего уровня. Еще 26% думают, что им должны платить минимум вдвое больше. О необходимости поднять зарплату на 10-30% заявили 23% респондентов.

Порядка 16% заявили, что они хотят получать зарплату выше на 50%. 3% опрошенных не хватает всего 10%. И лишь 4% считают получаемые деньги справедливыми.

Также в ходе опроса выяснилось, что больше всех хотят зарабатывать представители IT-сферы — 121 тысяча рублей. На втором месте стоят сотрудники из строительной сферы — 112 тысяч рублей. Третье место заняли работники отрасли транспорта и логистики. Они хотели бы получать 96 тысяч рублей. Самыми «скромниками» оказались учителя и работники сферы образования. Они считают справедливым зарабатывать в среднем 76 тысяч рублей.

Напомним, зарплату в размере более 100 тысяч рублей до вычета налогов получают в России около 2,8 миллиона россиян. Это каждый десятый (10,3%) человек, занятый на средних и крупных предприятиях.

А еще в августе россияне взяли 2,1 миллиона кредитов наличными на рекордную сумму 646,7 миллиарда рублей. Одновременно с этим средний размер потребительского кредита достиг минимального за год значения.