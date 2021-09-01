Статистика дня: каждый десятый россиянин получает более 100 тысяч рублей в месяц

Количество работников средних и крупных предприятий с начисленной зарплатой до вычета подоходного налога от 100 тысяч рублей составило в апреле 2021 года 2,84 миллиона человек — 10,3%, каждый десятый сотрудник. В аналогичном периоде 2019 года численность занятых с таким уровнем заработков составляла 1,95 миллиона человек — 7,2%, каждый четырнадцатый сотрудник. Об этом говорят исследовани международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Высокие зарплаты чаще всего встречаются на нефтегазовом Севере, в регионах с богатой ресурсно-сырьевой базой и экономически развитых субъектах. В лидерах Чукотка — здесь 47% работников получают зарплату от 100 тысяч рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ — 44,5%, Ненецкий автономный округ — 35,5%, Москва — 34,8%, Магаданская область — 34,3%, Сахалинская область — 27,3%, Камчатский край — 26,9%, Ханты-Мансийский автономный округ — 25,4%, Якутия — 23,3%, Мурманская область — 19,6% и Петербург — 18%.

Меньше всего работников с зарплатами от 100 тысяч рублей в кавказских республиках и слабоиндустриализованных аграрных регионах. В лидерах Калмыкия — 1,3%, Дагестан — 1,4%, Ингушетия — 1,4%, Мордовия — 1,4%, Чечня — 1,5%, Орловская область — 1,5%, Кабардино-Балкария — 1,6%, Карачаево-Черкесия — 1,6%, Ивановская область — 1,7% и Марий Эл — 1,8%.

«На десять регионов приходится половина всех российских работников с зарплатами от 100 тысяч рублей, а на одну только Москву — 36%. Таким образом, каждый третий высокооплачиваемый сотрудник работает в столице. И если в Москве, Санкт-Петербурге и добывающих регионах зарплатами от 100 тысяч рублей никого не удивишь, то в подавляющем большинстве субъектов, 66 из 85, доля трудящихся с такими заработками не достигает и 10%, а в 52 регионах — не доходит и до 5%», — приводит ТАСС слова президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой.

Напомним, Петербург стал вторым регионом России по «зарплатному неравенству» — разнице между заработками самих высокооплачиваемых и низкооплачиваемых сотрудников. Доходы богатых и бедных петербуржцев отличаются почти 12,7 раза.