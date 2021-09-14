В ЦБ России анонсировали появление цифрового рубля

ЦБ начнет тестировать прототип платформы уже в следующем году. Сейчас ведется активная работа над разработкой проекта. Как отметили в Банке, никаких препятствий для внедрения цифрового рубля не предвидится.

По данным Банка России, тестирование будут проводить в несколько этапов. Процесс предусматривает различные сценарии и виды операций. После этого будет разработана дорожная карта по внедрению цифрового рубля, а также поправки в законодательство.

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую ЦБ планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. Так, у рубля будут три формы: наличная, безналичная и цифровая.

Напомним, размер кредитов, которые российские банки оценивают как потенциально проблемные и невозвратные, превысил 400 миллиардов рублей. На сегодняшний день это рекордный показатель.

Помимо этого международная платежная система Visa увеличит в России часть межбанковских комиссий за оплату картами. Изменения произойдут уже в следующем году.