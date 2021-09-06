Цифра дня: порядка 17 тысяч россиян имеют доход от 1 миллиона рублей в месяц и выше

По результатам исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, о которых пишет ТАСС, в апреле 2021 года число россиян с зарплатой от 1 миллиона рублей и выше до вычета подоходного налога составило 17,1 тысячи человек — лишь 0,06% от всех работников. По сравнению с аналогичным периодом до пандемии число таких работников выросло за два года на 51,5%, или в полтора раза — в апреле 2019 года их насчитывалось 11,29 тысячи человек (0,04%). Отмечается, что в статистику вошли только те россияне, кто работает по найму с официальным трудоустройством на средних и крупных предприятиях.

Больше всего работающих по найму с официальной зарплатой от 1 миллиона рублей в Москве — около 10,4 тысячи человек, Петербурге — 1,3 тысячи, Московской области — 1,2 тысячи, а также в Свердловской области, Сахалинской области и Краснодарском крае, где трудится примерно по 300 работников с таким заработком. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (около 270 человек) и Татарстан (более 200 человек), в Челябинской и Кемеровской областях работают около полутора сотен сверхоплачиваемых сотрудников.

Чаще всего от 1 миллиона и выше получают россияне, работающие в финансовой и страховой сфере — около 2,9 тысячи человек, в области торговли — 2,6 тысячи, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, в обрабатывающей промышленности — 2,4 тысячи, в области информации и связи — 1,4 тысячи, в сфере культуры, спорта и развлечений — около 1 тысячи человек, добыче полезных ископаемых — 0,85 тысячи человек, а также и строительстве — 0,7 тысячи.

«В Москве сосредоточены 60% российских работников с зарплатой от 1 млн рублей. А на 10 регионов, включая столицу, приходится 85% всех работников-миллионеров. Вместе с тем важно подчеркнуть, что в данном случае при подсчете количества самых высокооплачиваемых работников не учитываются единовременные выплаты. А значительная часть оплаты труда сверхоплачиваемых топ-менеджеров как раз приходится на единоразовые премии. Поэтому реальная численность работников-миллионеров может быть существенно выше заявленных 17 тысяч человек», — отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Напомним, ранее стало известно, что зарплату в размере более 100 тысяч рублей до вычета налогов получают в России около 2,8 миллиона россиян. Это каждый десятый (10,3%) человек, занятый на средних и крупных предприятиях. Кроме того, Петербург стал вторым регионом России по «зарплатному неравенству» — разнице между заработками самих высокооплачиваемых и низкооплачиваемых сотрудников. Доходы богатых и бедных петербуржцев отличаются почти 12,7 раза.