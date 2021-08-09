Петербург стал одним из лидеров по «зарплатному неравенству» в России

Петербург стал вторым регионом России по «зарплатному неравенству» — разнице между заработками самих высокооплачиваемых и низкооплачиваемых сотрудников. Доходы богатых и бедных петербуржцев отличаются почти 12,7 раза.
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Фото: Shutterstock.com
Рейтинг «зарплатного неравенства» представила аналитическая служба FinExpertiza, пишет РБК. Специалисты использовали данные Росстата о распределении численности работников по размерам заработной платы. Для оценки зарплатного неравенства применялся коэффициент, отражающий соотношение среднего уровня зарплат двух равных по численности 10-ти процентных групп населения с наибольшими и наименьшими зарплатами.
Максимальное «зарплатное неравенство» фиксируется в Москве, где наименее оплачиваемые 10% получают «на руки» около 20 тысяч рублей, а наиболее оплачиваемые зарабатывают 357,5 тысячи рублей — в 17,9 раза больше. На втором месте в рейтинге Петербург, где зарплаты отличаются в 12,7 раза: самые низкооплачиваемые получают 16,6 тысячи рублей, самые высокооплачиваемые — 211,5 тысячи. В Ленинградской области разница в доходах между самыми бедными (14,1 тысячи рублей) и богатыми (111,3 тысячи рублей в месяц) — 9,1 раз.
Елена Трубникова
президент FinExpertiza Global, цитата по РБК:
Пандемия усугубила «зарплатное неравенство». Это произошло не только в связи с тем, что коронавирусный кризис в разной степени повлиял на отрасли и сферы деятельности. Приоритетом российских властей стала минимизация безработицы и сохранение занятости, пусть и ценой низких зарплат. Правительство стимулировало работодателей сохранять штат, однако у бизнеса в условиях кризиса не было возможности держать зарплаты на прежнем уровне. В результате значительная часть работников со средними зарплатами перешла в категорию низкооплачиваемых.
Основной же удар пришелся как раз на работников с невысокими заработками. Сейчас самые высокооплачиваемые 10% работников получают 33,5% всех денег, которые государство и коммерческий сектор направляют на выплаты зарплат. При этом наименее оплачиваемым 10% работников достается лишь 2,5% средств совокупного фонда оплаты труда.
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