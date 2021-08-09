Петербург стал одним из лидеров по «зарплатному неравенству» в России

Рейтинг «зарплатного неравенства» представила аналитическая служба FinExpertiza, пишет РБК. Специалисты использовали данные Росстата о распределении численности работников по размерам заработной платы. Для оценки зарплатного неравенства применялся коэффициент, отражающий соотношение среднего уровня зарплат двух равных по численности 10-ти процентных групп населения с наибольшими и наименьшими зарплатами.

Максимальное «зарплатное неравенство» фиксируется в Москве, где наименее оплачиваемые 10% получают «на руки» около 20 тысяч рублей, а наиболее оплачиваемые зарабатывают 357,5 тысячи рублей — в 17,9 раза больше. На втором месте в рейтинге Петербург, где зарплаты отличаются в 12,7 раза: самые низкооплачиваемые получают 16,6 тысячи рублей, самые высокооплачиваемые — 211,5 тысячи. В Ленинградской области разница в доходах между самыми бедными (14,1 тысячи рублей) и богатыми (111,3 тысячи рублей в месяц) — 9,1 раз.