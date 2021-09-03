«В случае, если активная нормализация денежно-кредитной политики развитых стран будет сопровождаться неустойчивой динамикой финансовых рынков, а процессы активного восстановления к тому моменту сформируют «пузыри» в ценах активов, то существенное повышение ставок может повлечь за собой резкое ухудшение настроений инвесторов и последующее обострение долговых проблем по всему миру. В итоге в 2023 году мировая экономика может столкнуться с глобальным финансовым кризисом, сопоставимым по масштабам с кризисом 2008-2009 годов. Такой вариант развития событий рассматривается в рамках сценария "Финансовый кризис"», — говорится в докладе.

Кризис 2023 года, по прогнозу Центробанка, может начаться с массовых продаж рисковых активов на финансовом рынке и обострения долговых проблем в странах с формирующимися рынками — особенно тех, которые накопили значительные долги в иностранной валюте. При этом страны не будут иметь той поддержки со стороны международных контрагентов, которую они получили в 2020 году, прогнозирует ЦБ.

Помимо сценария глобального финансового кризиса Центробанк описал еще два — «усиление пандемии» и «глобальная инфляция». При повторном усилении пандемии многие страны будут вынуждены вновь вводить противоэпидемические меры: это приведет к падению спроса, в результате инфляционное давление снизится. Сценарий «глобальная инфляция» предполагает ускорение мировой инфляции к 2022 году.

В базовом сценарии Центробанка, с 2022 года российская экономика после восстановительного роста вернется к потенциальным темпам роста. По итогам 2021 года рост ВВП России составит 4-4,5%, в 2022-2024-х годах он замедлится до 2-3% в год. По итогам 2021 г. Банк России ожидает инфляцию в диапазоне 5,7-6,2%. «Принятые решения по ключевой ставке, не препятствуя устойчивому росту российской экономики, позволят вернуть годовую инфляцию к значениям в диапазоне 4-4,5% в 2022 году», — отмечается в докладе.