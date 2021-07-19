В России утверждена программа семейных авиабилетов со скидкой

Субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам. Они напрямую соединяют практически все основные российские города — от Калининграда до Южно-Сахалинска. В перечень попали в том числе города популярные у туристов: Казань, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тысяч рублей в зависимости от направления.

Скидки будут доступны в рамках семейной поездки. Она предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребенка и взрослого, который его сопровождает. Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пассажиров.

Всего на эту меру поддержки в 2021 году предусмотрено 1,35 миллиарда рублей.

«Решение Правительства позволит десяткам тысяч наших граждан приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить родственников, бабушек и дедушек в других городах. Сейчас сезон отпусков. Прошу Министерство транспорта организовать работу максимально оперативно. Провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу. И чтобы уже в августе наши граждане смогли воспользоваться льготными семейными авиабилетами», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.