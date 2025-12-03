Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Джапанди-пиалы, роялкор-пледы и вау-хрусталь: хиты новогоднего интерьера

Праздник с индексом счастья 100 активирован! В декабре скачем за royal-подарками и ждем гостей на диванное хоум-пати — смотреть любимые сериалы. Хайлайты праздничного интерьера — нарядные олдмани-пледы Togas, сверкающие ручки THG Paris в оттенке шампаня и точеные ножи Omoikiri для безупречного новогоднего сабража!

Asko

Духовой шкаф Celsius Asko
Фото предоставлено пресс-службой Asko

Духовой шкаф Celsius Asko

Художник Рашид Джонсон манифестирует post-black art, философ Михаил Мартынов исследует «радикальный черный», а у вас на кухне в постоянной экспозиции свой черный куб с выдающимся функционалом. Универсальный (он и гриль, и СВЧ, и пароварка) и интуитивный (с сенсорным управлением «читаю ваши мысли») — духовой шкаф Celsius от шведского флагмана бытовой техники Asko. Андерс Цельсий подарил миру шкалу температур — духовки Celsius с термозондом (идет в комплекте) с точностью великого шведа измерят каждый градус (даже 1!) в рождественском штоллене.

Togas

Плед Togas
Фото предоставлено пресс-службой Togas

Плед Togas

Мустанги Роберта Глена, аппалузы Ричарда Гира или бронзовые кони Клодта — в коллекции «Эквилион» от Togas дело не в породе, а в духе аристократизма, олдмани и royal-скачек. Постельное белье, пледы, одежда в бежевых, кофейных, ореховых и дымчато-серых оттенках в интерьере — ход конем! Сатин из длинноволокнистого египетского хлопка (с плотностью 400 ТС!) подойдет даже для таких сенситивных наездниц, как Белла Хадид.

Tkano

Постельное белье Tkano
Фото предоставлено пресс-службой Tkano

Постельное белье Tkano

Между новогодними вечеринками отсыпаемся на нежнейшем постельном кингсайз-белье от российского текстильного бренда Tkano. Если эстетический озноб от «марсианского» альбома Юлии Пересильд и ее бэнда «Мандрагора» по вам уже пробежался, то за АСМР в декабре отвечают воздушные, как маршмеллоу, покрывала из коллекции Essential и уютнейшие подушки Ethnic с объемным декором из листьев и цветов (как инсталляции Ребекки Луис Лоу).

BoConcept

Диван BoConcept
Фото предоставлено пресс-службой BoConcept

Диван BoConcept

Эталонный спот для декабрьского хюгге под новый сезон «Очень странных дел» — премьера этой зимы диван Salamanca by Henrik Pedersen. Датчане любят дэнс и пати (в районах Вестербро и Нюхавн подтвердят), но с таким заоблачным индексом счастья они больше по повседневности. Чтобы из дома нам вообще не хотелось выходить, в BoConcept презентовали свою концепцию «Искусство жить по-датски». Фактуры — вау, эргономика — топ, дизайн — от лучших локалов (Андерса Норгаарда, Хенрика Педерсена) и интернешнл-визионеров — Карима Рашида и Оки Сато.

Omoikiri

Высокая кухня! Вписываем прагматик-лоты от Omoikiri в новогодний вишлист! Уважаем бренд за технологичные кухни, а дарить новые китчен-девайсы будем перфекционистам и фам фаталь

ДОСТАТЬ НОЖИ! Самый романтичный металлургический флер у дамасской стали с оммажем вальтер-скоттовскому Айвенго и героям де Виньи. Кинжалы и
Фото предоставлено пресс-службой Omoikiri

ДОСТАТЬ НОЖИ! Самый романтичный металлургический флер у дамасской стали с оммажем вальтер-скоттовскому Айвенго и героям де Виньи. Кинжалы и катаны из хардкорного металла давно в музеях, а для романтиков от высокой кухни — ножи из коллекции Damascus Kuon. Рукоятка метит в артефакты — с эффектной вставкой из эпоксидной смолы с переливами синего и деревянной основой из березового капа. Ножи Kuon (буквально «вечность») — на века!

УХОД В ШТОПОР! Даже с тугими корковыми пробками южноафриканского пинотажа и немецкого гевюрцтраминера справится электрический штопор ЕС-01. В один
Фото предоставлено пресс-службой Omoikiri

УХОД В ШТОПОР! Даже с тугими корковыми пробками южноафриканского пинотажа и немецкого гевюрцтраминера справится электрический штопор ЕС-01. В один клик, без долгих прелюдий сразу переходим к кульминации — органолептике по винным правилам.

ВЕЩЬ В СЕБЕ! Новая коллекция посуды Omoikiri (явный намек на традиционную японскую керамику), во-первых, идеально рифмуется с интерьером вашей
Фото предоставлено пресс-службой Omoikiri

ВЕЩЬ В СЕБЕ! Новая коллекция посуды Omoikiri (явный намек на традиционную японскую керамику), во-первых, идеально рифмуется с интерьером вашей джапанди-кухни, а во- вторых, улучшает атмосферу дома в целом (как и положено в эстетике сибуй!). В серии из девяти предметов наш новогодний краш — салатник в фирменном цвете olive.

THG Paris

Сказка странствий! Королевскому art de vivre — хрусталь повсюду! Блестящие пруфы этого постулата — коллекция смесителей Mille Nuits из новой коллаборации премиального бренда THG Paris и легендарной мануфактуры Baccarat — с оммажем персидским сказкам

Ванная мечты от Матиаса — создателя коллекции Mille Nuits
Архивы пресс-служб

Ванная мечты от Матиаса — создателя коллекции Mille Nuits

МАТИАС, дизайнер-автодидакт, создатель коллекции смесителей и аксессуаров для ванной Mille Nuits
Архивы пресс-служб

МАТИАС, дизайнер-автодидакт, создатель коллекции смесителей и аксессуаров для ванной Mille Nuits

В смесителях больше 25 вариантов покрытия: от хрома и никеля — до бронзы и золота
Архивы пресс-служб

В смесителях больше 25 вариантов покрытия: от хрома и никеля — до бронзы и золота

Ручка смесителя в оттенке champagne crystal и «звездчатой» огранке хрусталя Baccarat
Архивы пресс-служб

Ручка смесителя в оттенке champagne crystal и «звездчатой» огранке хрусталя Baccarat

Визионер Матиас по шкале звездности Baccarat стоит в одном ряду с мастерами дизайна и партнерами бренда — Филиппом Старком, Этторе Соттсассом, Марселем Вандерсом, Висенте Вольфом и Вирджилом Абло. Больше четверти века Матиас («маг и чародей», как его называют в компании) создает коллекцию Mille Nuits с оммажем средневековым персидским сказкам. С амбициями создать самую красивую ванную в мире премиальный бренд сантехники THG Paris обратился к Baccarat, мануфактуре, любимой монархами с XVIII века и селебрити всех времен. Матиас в коллекции смесителей и аксессуаров для ванной Mille Nuits воссоздал эталонный art de vivre (что и стало слоганом мануфактуры).

Весной 2025-го на выставках Brera Design Week и Salone del Mobile в Милане французские дома (оба отмечены престижным знаком «Предприятие живого наследия» — EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant) показали всем, что такое коллаборация двух великих. «Звездчатая» огранка хрусталя с флористическим мотивом в трех оттенках Baccarat — прозрачный clair crystal, дымчато-серый brume crystal и золотистый champagne crystal — ручки смесителей напоминают распускающиеся соцветия тюльпанов. В THG Paris позаботились, чтобы не было одинаковых ванн у Крис Дженнер и Джиджи Хадид (обе давно преданы бра, канделябрам и бокалам Baccarat), в императорских домах Японии, у князя Монако и индийских магараджей — более 25 вариантов покрытия, где одного лишь золотого шесть оттенков! Блестящий сюжет, как в хорошей сказке.

Материал из номера:
Декабрь

