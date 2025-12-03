Джапанди-пиалы, роялкор-пледы и вау-хрусталь: хиты новогоднего интерьера

Визионер Матиас по шкале звездности Baccarat стоит в одном ряду с мастерами дизайна и партнерами бренда — Филиппом Старком, Этторе Соттсассом, Марселем Вандерсом, Висенте Вольфом и Вирджилом Абло. Больше четверти века Матиас («маг и чародей», как его называют в компании) создает коллекцию Mille Nuits с оммажем средневековым персидским сказкам. С амбициями создать самую красивую ванную в мире премиальный бренд сантехники THG Paris обратился к Baccarat, мануфактуре, любимой монархами с XVIII века и селебрити всех времен. Матиас в коллекции смесителей и аксессуаров для ванной Mille Nuits воссоздал эталонный art de vivre (что и стало слоганом мануфактуры).

Весной 2025-го на выставках Brera Design Week и Salone del Mobile в Милане французские дома (оба отмечены престижным знаком «Предприятие живого наследия» — EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant) показали всем, что такое коллаборация двух великих. «Звездчатая» огранка хрусталя с флористическим мотивом в трех оттенках Baccarat — прозрачный clair crystal, дымчато-серый brume crystal и золотистый champagne crystal — ручки смесителей напоминают распускающиеся соцветия тюльпанов. В THG Paris позаботились, чтобы не было одинаковых ванн у Крис Дженнер и Джиджи Хадид (обе давно преданы бра, канделябрам и бокалам Baccarat), в императорских домах Японии, у князя Монако и индийских магараджей — более 25 вариантов покрытия, где одного лишь золотого шесть оттенков! Блестящий сюжет, как в хорошей сказке.