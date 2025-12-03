Джапанди-пиалы, роялкор-пледы и вау-хрусталь: хиты новогоднего интерьера

Праздник с индексом счастья 100 активирован! В декабре скачем за royal-подарками и ждем гостей на диванное хоум-пати — смотреть любимые сериалы. Хайлайты праздничного интерьера — нарядные олдмани-пледы Togas, сверкающие ручки THG Paris в оттенке шампаня и точеные ножи Omoikiri для безупречного новогоднего сабража!
Asko
Духовой шкаф Celsius Asko
Художник Рашид Джонсон манифестирует post-black art, философ Михаил Мартынов исследует «радикальный черный», а у вас на кухне в постоянной экспозиции свой черный куб с выдающимся функционалом. Универсальный (он и гриль, и СВЧ, и пароварка) и интуитивный (с сенсорным управлением «читаю ваши мысли») — духовой шкаф Celsius от шведского флагмана бытовой техники Asko. Андерс Цельсий подарил миру шкалу температур — духовки Celsius с термозондом (идет в комплекте) с точностью великого шведа измерят каждый градус (даже 1!) в рождественском штоллене.
Togas
Плед Togas
Мустанги Роберта Глена, аппалузы Ричарда Гира или бронзовые кони Клодта — в коллекции «Эквилион» от Togas дело не в породе, а в духе аристократизма, олдмани и royal-скачек. Постельное белье, пледы, одежда в бежевых, кофейных, ореховых и дымчато-серых оттенках в интерьере — ход конем! Сатин из длинноволокнистого египетского хлопка (с плотностью 400 ТС!) подойдет даже для таких сенситивных наездниц, как Белла Хадид.
Tkano
Постельное белье Tkano
Между новогодними вечеринками отсыпаемся на нежнейшем постельном кингсайз-белье от российского текстильного бренда Tkano. Если эстетический озноб от «марсианского» альбома Юлии Пересильд и ее бэнда «Мандрагора» по вам уже пробежался, то за АСМР в декабре отвечают воздушные, как маршмеллоу, покрывала из коллекции Essential и уютнейшие подушки Ethnic с объемным декором из листьев и цветов (как инсталляции Ребекки Луис Лоу).
BoConcept
Диван BoConcept
Эталонный спот для декабрьского хюгге под новый сезон «Очень странных дел» — премьера этой зимы диван Salamanca by Henrik Pedersen. Датчане любят дэнс и пати (в районах Вестербро и Нюхавн подтвердят), но с таким заоблачным индексом счастья они больше по повседневности. Чтобы из дома нам вообще не хотелось выходить, в BoConcept презентовали свою концепцию «Искусство жить по-датски». Фактуры — вау, эргономика — топ, дизайн — от лучших локалов (Андерса Норгаарда, Хенрика Педерсена) и интернешнл-визионеров — Карима Рашида и Оки Сато.
Omoikiri
Высокая кухня! Вписываем прагматик-лоты от Omoikiri в новогодний вишлист! Уважаем бренд за технологичные кухни, а дарить новые китчен-девайсы будем перфекционистам и фам фаталь
ДОСТАТЬ НОЖИ! Самый романтичный металлургический флер у дамасской стали с оммажем вальтер-скоттовскому Айвенго и героям де Виньи. Кинжалы и катаны из хардкорного металла давно в музеях, а для романтиков от высокой кухни — ножи из коллекции Damascus Kuon. Рукоятка метит в артефакты — с эффектной вставкой из эпоксидной смолы с переливами синего и деревянной основой из березового капа. Ножи Kuon (буквально «вечность») — на века!
УХОД В ШТОПОР! Даже с тугими корковыми пробками южноафриканского пинотажа и немецкого гевюрцтраминера справится электрический штопор ЕС-01. В один клик, без долгих прелюдий сразу переходим к кульминации — органолептике по винным правилам.
ВЕЩЬ В СЕБЕ! Новая коллекция посуды Omoikiri (явный намек на традиционную японскую керамику), во-первых, идеально рифмуется с интерьером вашей джапанди-кухни, а во- вторых, улучшает атмосферу дома в целом (как и положено в эстетике сибуй!). В серии из девяти предметов наш новогодний краш — салатник в фирменном цвете olive.
THG Paris
Сказка странствий! Королевскому art de vivre — хрусталь повсюду! Блестящие пруфы этого постулата — коллекция смесителей Mille Nuits из новой коллаборации премиального бренда THG Paris и легендарной мануфактуры Baccarat — с оммажем персидским сказкам
Ванная мечты от Матиаса — создателя коллекции Mille Nuits
МАТИАС, дизайнер-автодидакт, создатель коллекции смесителей и аксессуаров для ванной Mille Nuits
В смесителях больше 25 вариантов покрытия: от хрома и никеля — до бронзы и золота
Ручка смесителя в оттенке champagne crystal и «звездчатой» огранке хрусталя Baccarat
Визионер Матиас по шкале звездности Baccarat стоит в одном ряду с мастерами дизайна и партнерами бренда — Филиппом Старком, Этторе Соттсассом, Марселем Вандерсом, Висенте Вольфом и Вирджилом Абло. Больше четверти века Матиас («маг и чародей», как его называют в компании) создает коллекцию Mille Nuits с оммажем средневековым персидским сказкам. С амбициями создать самую красивую ванную в мире премиальный бренд сантехники THG Paris обратился к Baccarat, мануфактуре, любимой монархами с XVIII века и селебрити всех времен. Матиас в коллекции смесителей и аксессуаров для ванной Mille Nuits воссоздал эталонный art de vivre (что и стало слоганом мануфактуры).
Весной 2025-го на выставках Brera Design Week и Salone del Mobile в Милане французские дома (оба отмечены престижным знаком «Предприятие живого наследия» — EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant) показали всем, что такое коллаборация двух великих. «Звездчатая» огранка хрусталя с флористическим мотивом в трех оттенках Baccarat — прозрачный clair crystal, дымчато-серый brume crystal и золотистый champagne crystal — ручки смесителей напоминают распускающиеся соцветия тюльпанов. В THG Paris позаботились, чтобы не было одинаковых ванн у Крис Дженнер и Джиджи Хадид (обе давно преданы бра, канделябрам и бокалам Baccarat), в императорских домах Японии, у князя Монако и индийских магараджей — более 25 вариантов покрытия, где одного лишь золотого шесть оттенков! Блестящий сюжет, как в хорошей сказке.
