Госдума обязала создавать в Петербурге парковки для электрокаров с зарядками

Законопроект предполагает, что на территориях городских округов, городских поселений, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, на федеральной территории Сириус также должны выделяться парковки (парковочные места) для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованные зарядными устройствами. Их количество будет определяться потребностью, определенной в документации по организации дорожного движения. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, законопроект расширяет полномочия органов государственной власти РФ в области организации дорожного движения. Так, в случае принятия закона к ним будут также относиться организация дорожного движения на автомобильных дорогах федерального значения, в том числе его мониторинг, а также установление требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге и Ленобласти в 5 раз вырос спрос на электрокары. С января по март в городе зарегистрировали 366 машин, в области — до 65.

Также Петербург стал городом с самой дорогой зарядкой для электромобилей в России. За 1 кВт/ч придется заплатить почти 18,9 рубля. К примеру, в Красноярске, городе с самой низкой ценой, подзарядка за 1 кВт/ч обойдется в 10,52 рубля.