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Петербург стал городом с самой дорогой зарядкой для электромобилей в России

За 1 кВт/ч придется заплатить почти 18,9 рубля. К примеру, в Красноярске, городе с самой низкой ценой, подзарядка за 1 кВт/ч обойдется в 10,52 рубля.

Shutterstock.com (guteksk7)

Такие данные приводит сервис 2ГИС. Специалисты изучили доступность зарядных станций в крупных городах. Из отчета стало известно, что станции для зарядки электрокаров сегодня есть более чем в 500 городах и населенных пунктах России.

По количеству зарядных станций Петербург уступил первую позицию Москве. В столице сейчас работает 466 пунктов, а в Петербурге — 198. На третьем месте расположился Южно-Сахалинск со 124 станциями, а в Красноярске (4 место) их насчитывали 117. При этом специалисты отмечают, что в Москве значительное количество общедоступных ЭЗС бесплатны.

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