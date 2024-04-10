Петербург стал городом с самой дорогой зарядкой для электромобилей в России

Такие данные приводит сервис 2ГИС. Специалисты изучили доступность зарядных станций в крупных городах. Из отчета стало известно, что станции для зарядки электрокаров сегодня есть более чем в 500 городах и населенных пунктах России.

По количеству зарядных станций Петербург уступил первую позицию Москве. В столице сейчас работает 466 пунктов, а в Петербурге — 198. На третьем месте расположился Южно-Сахалинск со 124 станциями, а в Красноярске (4 место) их насчитывали 117. При этом специалисты отмечают, что в Москве значительное количество общедоступных ЭЗС бесплатны.