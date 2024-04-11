В Петербурге и Ленобласти в 5 раз вырос спрос на электрокары

В исследовании «Автостат инфо» говорится, что доля электроавтомобилей невелика в общей структуре продаж, но постепенно растет. В Петербурге за первые четыре месяца 2024 года доля выросла до 2,28%, в январе-марте 2023-го — 1,75%. В Ленинградской области этот показатель вырос с 1,05 до 1,54%, пишут «Ведомости Северо-Запад».

Чаще всего покупатели выбирали премиальный китайский автомобиль Zeekr, в Петербурге зарегистрировали 212 бренда, в Ленобласти — 40. Также покупали Volkswagen (23 машины), Avatr (16), Tesla (13), BMW и Lotus (по 12), Evolute (9) и «Москвич» (8).

Эксперты считают, что резкий рост продаж связан с эффектом низкой базы прошлых лет и государственными льготами для владельцев электромобилей. Хотя электрокары все еще остаются премиальными авто. К тому же с 1 апреля правила параллельного импорта таких машин изменится. Компании и физлица будут платить утильсбор за электрокары по параллельному импорту, поэтому цены могут увеличиться.

Петербург стал городом с самой дорогой зарядкой для электромобилей в России. За 1 кВт/ч придется заплатить почти 18,9 рубля. К примеру, в Красноярске, городе с самой низкой ценой, подзарядка за 1 кВт/ч обойдется в 10,52 рубля.