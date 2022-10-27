Минпромторг может исключить Nissan из списка параллельного импорта

«Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», – рассказали агентству в Минпромторге.

Ранее стало известно, что автопроизводитель Nissan перейдет в России в государственную собственность. Компания одобрила продажу своих российских активов, включая завод в Петербурге. При этом сделка предполагает опцион на обратный выкуп активов в течение 6 лет.

В Минпромторге также сообщили, что Mercedes-Benz продаст доли в российских дочерних компаниях дилеру «Автодом». Сделка позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции, отметили в министерстве.