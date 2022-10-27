18+
  • Образ жизни
  • Авто
  • News
Авто

Минпромторг может исключить Nissan из списка параллельного импорта

Поделиться:

Это произойдет, когда послепродажное обслуживание автомобилей бренда в России будет функционировать на надлежащем уровне. Об этом РИА Новости сообщили в в пресс-службе министерства.

oleg_aryutkin / Shutterstock.com

«Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», – рассказали агентству в Минпромторге.

Ранее стало известно, что автопроизводитель Nissan перейдет в России в государственную собственность. Компания одобрила продажу своих российских активов, включая завод в Петербурге. При этом сделка предполагает опцион на обратный выкуп активов в течение 6 лет.

В Минпромторге также сообщили, что Mercedes-Benz продаст доли в российских дочерних компаниях дилеру «Автодом». Сделка позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции, отметили в министерстве.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: