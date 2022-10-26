Mercedes-Benz продаст доли в российских дочерних компаниях дилеру «Автодом»

«Новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz – компания «АВТОDОМ» – сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово. Минпромторг России поможет подобрать технологического партнёра», – говорится в сообщении.

Замглавы Минпромторга Альберт Каримов отметил, что сделка позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции.

«Также отмечу, что после завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания «АВТОDОМ», сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке», – заявил Каримов.

Ранее стало известно, что Nissan перейдет в России в государственную собственность. Новым владельцем станет государственный научный центр «НАМИ».