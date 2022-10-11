Автопроизводитель Nissan перейдет в России в государственную собственность

По данным СМИ, новым владельцем станет государственный научный центр «НАМИ».

«Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») НАМИ. Сюда входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве», — сообщили в ведомстве.

По данным РБК, обслуживание автомобилей Nissan в России и поставку запчастей к ним будет обеспечивать АвтоВАЗ. В российском автоконцерне сообщили изданию, что АвтоВАЗ возьмет на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, производственный цикл и 2 тысячи рабочих мест будут сохранены.