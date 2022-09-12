Nissan продлил простой на автозаводе в Петербурге до конца 2022 года

Предприятие приостановило работу в марте 2022 года из-за проблем с логистикой и нехватки комплектующих. Также Nissan приостановил поставки автомобилей. До этого руководство сообщало, что завод могут снова запустить до весны 2023 года.

Напомним, в мае сообщалось, что российские активы японского автопроизводителя Nissan, в частности, завод в Петербурге, могут перейти в государственную собственность уже в ближайшее время. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, сейчас ведутся переговоры о дальнейшей судьбе имущества компании в России.

А в июне губернатор Александр Беглов заявлял, что автомобильные заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге могут возобновить работу, но только после восстановления логистических цепочек поставок.