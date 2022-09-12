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Nissan продлил простой на автозаводе в Петербурге до конца 2022 года

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Завод Nissan в Петербурге не выйдет из простоя до конца года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Представитель Nissan заявил, что продление простоя подтверждено, а сотрудники проинформированы.

Shutterstock.com

Предприятие приостановило работу в марте 2022 года из-за проблем с логистикой и нехватки комплектующих. Также Nissan приостановил поставки автомобилей. До этого руководство сообщало, что завод могут снова запустить до весны 2023 года.

Напомним, в мае сообщалось, что российские активы японского автопроизводителя Nissan, в частности, завод в Петербурге, могут перейти в государственную собственность уже в ближайшее время. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, сейчас ведутся переговоры о дальнейшей судьбе имущества компании в России.

А в июне губернатор Александр Беглов заявлял, что автомобильные заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге могут возобновить работу, но только после восстановления логистических цепочек поставок. 

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