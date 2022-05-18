Российские активы Nissan могут перейти государству. Такие переговоры ведут в Минпромторге

«Мы просто много времени уделили завершению сделки с Renault, особенно последние несколько недель. Теперь последовательно продолжим работу. Имею в виду по тем компаниям, которые принимают решения по более длительному сроку остановки предприятия. Тот же самый Nissan отложил запуск производства до марта следующего года. С ними будем встречаться первыми», — сообщил министр.

Renault приостановил производственную деятельность еще в марте, а через месяц появилась информация о продаже активов в России. Гендиректор компании Макото Учида заявил, что Nissan приостанавливает выпуск машин в России на год. Компания за последний финансовый год потеряла в России и в Украине 408 млн долларов. Концерн перестал учитывать российский бизнес в прогнозе до конца марта 2023 года.

Ранее московский завод Renault перешел в собственность столичного города после продажи 100% активов компании в России. Там хотят выпускать машины под брендом «Москвич». В планах сделать из него электромобиль.