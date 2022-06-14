Беглов назвал условие возобновления работы заводов Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге

«На территорию России не поступают оборудование, сырье и автокомпоненты, необходимые для продолжения производства автомобилей. Его планируется возобновить при полном восстановлении цепочек поставок», — заявил градоначальник.

Беглов также рассказал, что Смольный следит за ситуацией и контактирует с руководством предприятий, однако не озвучил сроки восстановления работ.

«Надо отдать должное владельцам наших автозаводов — они ведут себя очень достойно, выплачивают сотрудникам не менее 2/3 средней зарплаты, никого не сокращают и не увольняют», — добавил губернатор.

Напомним, производство автомобилей в Петербурге сократилось более чем на 40% с начала года. При этом Ленинградская область темпы практически не снизила — производственные объемы здесь упали всего на 5,3%.