Беглов назвал условие возобновления работы заводов Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге

Автомобильные заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге могут возобновить работу, но только после восстановления логистических цепочек поставок. Об этом заявил губернатор Александр Беглов РИА Новости.
«На территорию России не поступают оборудование, сырье и автокомпоненты, необходимые для продолжения производства автомобилей. Его планируется возобновить при полном восстановлении цепочек поставок», — заявил градоначальник.
Беглов также рассказал, что Смольный следит за ситуацией и контактирует с руководством предприятий, однако не озвучил сроки восстановления работ.
«Надо отдать должное владельцам наших автозаводов — они ведут себя очень достойно, выплачивают сотрудникам не менее 2/3 средней зарплаты, никого не сокращают и не увольняют», — добавил губернатор.
Напомним, производство автомобилей в Петербурге сократилось более чем на 40% с начала года. При этом Ленинградская область темпы практически не снизила — производственные объемы здесь упали всего на 5,3%.
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