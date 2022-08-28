Россияне стали чаще ввозить автомобили из-за границы

Чаще всего россияне стали привозить немецкие, японские и корейские автомобили — заявляет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру». «В июне и июле 2022 года доля машин из-за границы на «Авто.ру» заметно выросла - в 1,5 раза относительно конца 2021-го. Чаще всего в этом году привозили автомобили из Германии и Японии. К концу июля они заняли почти две трети от всех объявлений с «импортом» на «Авто.ру». До начала этого года на них суммарно приходилось не больше половины предложений», — отмечается в сообщении.

Напомним, что весной также увеличился спрос на поддержанные авто из зарубежных стран. Только за апрель и май 2022 года он вырос на 93,3%. А в июле Минпромторг заявил о возобновлении льготного кредитования на покупку отечественных машин. Условия программы будут распространяться на все модели УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ и УРАЛ стоимостью до 2 миллионов рублей и электромобили марки Evolute.