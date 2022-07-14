В России начнут продавать отечественные автомобили со скидкой. Минпромторг возобновил программы льготного кредитования

Условия программы будут распространяться на все модели УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ и УРАЛ стоимостью до 2 миллионов рублей и электромобили марки Evolute. Бюджетная скидка составит до 25% от стоимости автомобиля для Дальневосточного федерального округа и до 20% для остальных субъектов РФ, базовая — 10 % (не более 500 тысяч рублей).

На покупку электромобиля с господдержкой распространяется повышенная скидка — 35 % (не более 925 тысяч рублей). В ведомстве уточнили, что банки и лизинговые организации уже готовы к запуску программы. Она может заработать уже в конце июля. Как ожидают в министерстве, продажи в рамках программы суммарно составят не менее 77 тысяч автомобилей.

Напомним, россияне стали чаще покупать автомобили, которые выставлены на продажу в счет погашения долгов при банкротстве. С января по май таких машин приобретено в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.