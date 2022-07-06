В России разрешат оформлять сделку купли-продажи автомобиля через «Госуслуги»

«Договор купли-продажи уже доделали до конца, тоже можно будет уже вполне законно на ЕПГУ (портал госуслуг) совершать сделки, они будут юридически закреплены и подтверждены министерством цифрового развития», — заявил Черников.

Он также добавил, что ранее автовладельцы могли сталкиваться с вопросами о праве отчуждения и регистрации транспортного средства: «Здесь [на портале] можно безопасно проводить действия. Мы будем видеть, что транспортное средство перешло от одного лица к другому, и к прежнему владельцу не будут приходить штрафы с камер автоматической фотовидеофиксации».

Напомним, до конца 2022 года в России могут начать выдавать электронные водительские права. В рамках совместного проекта ГИБДД и Минцифры также планируется перевести безбумажный формат свидетельства регистрации транспортного средства.

В России планируют запустить сервисы, которые позволят предъявлять водительские удостоверения и полис ОСАГО в виде QR-кодов. Они будут доступны в мобильном приложении «Госуслуги Авто».