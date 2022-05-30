Российским водителям разрешат предъявлять права и полис ОСАГО в виде QR-кода

«В настоящее время ведется совместное [с МВД] проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов», — говорится в релизе ведомства.

Приложение «Госуслуги Авто» работает в тестовом режиме с сентября прошлого года. С его помощью уже можно предъявлять сотрудникам ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода. Эту функцию добавили в рамках плана запуска сервиса по предъявлению электронного СТС.