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Российским водителям разрешат предъявлять права и полис ОСАГО в виде QR-кода

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В России планируют запустить сервисы, которые позволят предъявлять водительские удостоверения и полис ОСАГО в виде QR-кодов. Они будут доступны в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Об этом сказано на сайте Минцифры.

Shutterstock.com

«В настоящее время ведется совместное [с МВД] проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов», — говорится в релизе ведомства.

Приложение «Госуслуги Авто» работает в тестовом режиме с сентября прошлого года. С его помощью уже можно предъявлять сотрудникам ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода. Эту функцию добавили в рамках плана запуска сервиса по предъявлению электронного СТС.

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