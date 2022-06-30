Российское производство легковых автомобилей упало на 96% в мае

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ведомства, по сравнению с апрелем уменьшение производства легковушек составило 81,3%. С января по май 2022 года российские производители выпустили 268 тысяч легковых автомобилей, что на 56,4% меньше, чем годом ранее.

За те же месяцы произвели 60,1 тысячи грузовиков — снижение на 12% год к году. По сравнению с апрелем 2022 года производство грузовиков уменьшилось на 38,2%, а с маем 2021 года — на 39,3%.

Напомним, по итогам 2022 года рынок легковых автомобилей в России может сократиться вдвое, составив около 750 тысяч машин. Такой прогноз дает замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян.

А производство автомобилей в Петербурге сократилось более чем на 40% с начала года. При этом Ленинградская область темпы практически не снизила — производственные объемы здесь упали всего на 5,3%.