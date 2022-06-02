Производство автомобилей в Петербурге сократилось более чем на 40% с начала года

По данным Петростата, за период с января по апрель 2022 года производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов сократилось на 42,3% — таким образом, совокупный объем производимой техники данных категорий составил 57,7% от показателей аналогичного периода 2021 года. Также на почти 40% сократился объем ремонта и монтажа машин.

А вот объем производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, наоборот, увеличился — на 13,5%. В Ленинградской области тоже — на 15,8. Также в регионе стали чаще ремонтировать автомобили — на 8% в сравнении с началом 2021 года.

Напомним, в марте в Петербурге были остановлены три автозавода по производству легковых автомобилей — Hyundai, Toyota и Nissan, а также предприятие по сборке грузовиков Man и Scania. Позже стало известно, что «АвтоВАЗ» выпустит упрощенную версию Lada Granta без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов. Данная модель станет первой, собранной автомобилестроительной компанией после простоя, вызванного недостатком комплектующих.