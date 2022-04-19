Действующий экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах, «Евро-5». В России он действует на все автомобили с 1 января 2016 года. Из-за нехватки комплектующих в стране планируется разрешить выпуск автомобилей экологического класса «Евро-0», соответствующее постановление правительства «О правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период» уже подготовлено.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, новые правила будут распространяться на машины, выпущенные в период с 1 апреля по 31 декабря. Сейчас документ уже находится в аппарате правительства и проходит заключительные правки.

КамАЗ уже перешел к выпуску грузовиков «Евро-2», но пока не имеет права их продать. Как отмечают источники издания, обсуждение регламента идет уже почти два месяца — за это время у производителей скопилось «около 5 тысяч автомобилей, которые не могут уйти в рынок». «У них различные несоответствия по формальным признакам, которые никак не влияют на безопасность, но не проходят по действующему регламенту», — говорят они.

В Европе, США и Японии экологический стандарт «Евро-0» действовал до 1992 года, «Евро-1» — до 1995-го. Россия только в 2002 году ввела стандарт «Евро-2», запретив к ввозу машины ниже этого класса. Как отмечает издание, «фактически предлагаемые меры откатывают автопром РФ к стандартам 1990-х годов» — в рамках «особого порядка» для легковых машин, LCV и грузовых с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым начиная с «Евро-0».

«Владельцам по большому счету все равно, какой экологический класс у машины. Даже с теми же катализаторами: при их выходе из строя после истечения гарантии, как правило, они заново владельцами не устанавливаются, и, соответственно, экологический класс автомобиля падает», — отмечает специалист «Автостата» Сергей Удалов. Также он отметил, что проверки выбросов CO2 при техосмотре давно уже нет — как и газоанализаторов на постах ГАИ.