В России снова можно выпускать машины без подушек безопасности? Разве это не опасно? К чему это приведет?

Санкции и логистический кризис стремительно меняют российский авторынок. Одни производители уходят из РФ, другие — приостанавливают производство в стране. Отечественным маркам также непросто — они столкнулись с нехваткой иностранных запчастей. На этом фоне власти разрешили выпуск машин без АБС, подушек безопасности и с двигателями экологического стандарта Евро-0. К чему все это приведет? Ждать ли возвращения на конвейер советской автоклассики? И будут ли такие упрощенные комплектации дешевле? Обо всем этом в нашем материале.
Российское правительство разрешило производить автомобили с более низкими стандартами безопасности и экологичности, чем было принято до сих пор. Согласно новому постановлению, двигатели теперь не обязаны соответствовать экологическому стандарту Евро-5, а еще с конвейеров могут сходить машины без подушек безопасности. Действовать послабления будут до 1 февраля.
«Сегодняшние условия вынуждают идти на подобные шаги, — поясняет руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов, — производители остаются без важных комплектующих, соответственно, нужно что-то упрощать, что-то послаблять, чтобы производители могли что-то выпускать. Основное сейчас [...] чтобы были хоть как-то загружены производственные мощности, чтобы предприятия хоть как-то работали, люди получали зарплату».
«Статистика ДТП ухудшится минимум процентов на 10%»
Постановление позволяет автозаводам отказаться сразу от нескольких систем, отвечающих за безопасность водителя и пассажиров. Помимо подушек безопасности необязательными стали антиблокировочная система тормозов и преднатяжители ремней безопасности. Все опрошенные эксперты соглашаются, что это заметно повышает риск травм при попадании в аварию.
По мнению директора Национального общественного центра безопасности движения (НОЦБД) Сергея Канаева, даже в сложившейся ситуации такая мера приемлема только как временный шаг. «Может быть, имеет смысл сейчас выпускать автомобили без подушек, и потом, как только наладится параллельный импорт, объявлять отзывную кампанию и ставить системы безопасности на эти машины». При этом он оговаривается, что если такой кампании не будет, то смертность на дорогах заметно возрастет. «Статистика ДТП ухудшится минимум процентов на 10%. Вся статистика: по погибшим, по раненым», — добавляет он.
Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE, сомневается, что даже после восстановления логистических цепочек и отмены постановления уже проданные автомобили кто-то будет доводить до современных требований по безопасности. «Отзывная кампания — это замена неисправных запчастей, комплектующих, проверка каких-либо систем или элементов. То, чего изначально нет, не может быть неисправно, и, соответственно, никаких отзывных кампаний не будет», — отметил он.
При этом он не сомневается, что отечественные автопроизводители, столкнувшись с нехваткой тех или иных деталей, пойдут на выпуск менее безопасных машин. «В случае острого дефицита комплектующих систем безопасности, конечно, они воспользуются возможностью производства автомобилей без этих систем, чтобы не останавливать конвейер. Такая вероятность всегда сохраняется в сегодняшних условиях», — заключил он.
Дмитрий Баранов
Ведущий транспортный инженер компании ОСТ Лаб, автор телеграм-канала «Город в движении»:
«Проблема в том, что простой водитель неверно оценивает важность таких вещей, как подушки безопасности и АБС. Серьезные аварии в жизни конкретного человека происходят редко, и ему кажется, что все под контролем. Однако если что-то такое происходит, то именно системы безопасности определяют, останется жив человек или нет.
В результате население вряд ли будет сильно против такого решения, но специалисты понимают, что это — экономия на человеческих жизнях и откат в прошлый век. Очень тревожная тенденция».
«Требования к автомобилям уровня 90-х годов»
По решению правительства серьезно снижаются и экологические стандарты. Так, с 2016 года в России все новые автомобили должны были соответствовать стандарту Евро-5. Нынешнее постановление позволяет устанавливать двигатели любого класса — даже Евро-0.
«В Европе этот стандарт внедрили в 1988, а отменили в 1992 году с введением стандарта Евро-1. В первую очередь, это вред для экологии, но это позволит выпускать автомобили, грубо говоря, из отечественных комплектующих. На автомобилях не будет ни катализаторов, ни сажевых фильтров, вплоть до того, что это будет карбюраторный автомобиль. Что возвращает нас в требования к автомобилям уровня 90-х годов», — объясняет Алексей Рузанов из FIT SERVICE.
Тем не менее, кардинальным образом на экологическую ситуацию в стране само это решение не повлияет, считает Сергей Канаев из НОЦБД. «Те автомобили, которые будут выпущены с двигателями Евро-0 до 1 февраля, погоды не сделают, — полагают он, — каждый день у нас на дороги выезжают миллионы старых и неэкологичных машин. Тут важен сам принцип, мы откатываемся назад».
«Нельзя предсказать, как будет происходить ценообразование»
При этом большинство экспертов, опрошенных редакцией, не уверено, что исчезновение подушек безопасности или снижение экологического класса приведет к тому, что машины станут стоить заметно дешевле. «По логике инженера-механика цена должна снизиться, и значительно. Но по логике рыночных отношений, маркетинга и дефицита автомобилей на рынке нельзя предсказать, как будет происходить ценообразование», — отмечает Алексей Рузанов из FIT SERVICE.
Впрочем, даже если упрощенные версии новых автомобилей будут стоить дешевле, это едва ли приведет к ажиотажному спросу на них, считает автоэксперт Денис Гаврилов. «Навряд ли приобретение таких автомобилей будет носить массовый характер. Это, скорее, ситуация, когда нет той комплектации, которую по каким-либо причинам необходимо приобрести в конкретный момент», — считает он.
Правда, новое постановление потенциально делает возможным производство старых, уже сошедших с конвейера автомобилей еще советской разработки. Они могли бы стоить заметно дешевле выпускающихся сейчас моделей. Однако такое развитие событий собеседники редакции называют маловероятным. «Совсем возрождение ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107, конечно, не исключено, но, кажется, на них даже не производят нужных запчастей. Поэтому скорее речь будет идти о выпуске "Нив", Lada Granta и Lada Priora в максимально упрощенной комплектации», — считает Сергей Канев из НОЦБД.
«Все зависит от ситуации в мире»
Постановление правительства будет действовать восемь с половиной месяцев — до 1 февраля 2023 года. Во всяком случае, так говорится в самом документе. Однако потенциально его действие может быть продлено или отменено досрочно — такую вероятность эксперты не исключают.
«Тут все зависит от ситуации в мире. Если будут сняты все ограничения на ввоз запчастей и комплектующих или найдутся альтернативные источники поставок, чтобы иметь возможность собирать современные автомобили, отвечающие всем классам безопасности и экологичности, то постановление не продлят, а возможно и отменят раньше», — считает Алексей Рузанов из FIT SERVICE.
Примерно такой же точки зрения придерживается и Азат Тимерханов из агентства «Автостат». «Это может быть временной мерой, а может быть утверждено на какой-то длительный срок. Все будет зависеть от такого, насколько удастся перестроить цепочки поставок, найти других поставщиков. [Сейчас судить сложно] — слишком много неопределенных факторов», — заключает Азат Тимерханов.
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