В России снова можно выпускать машины без подушек безопасности? Разве это не опасно? К чему это приведет?

«Статистика ДТП ухудшится минимум процентов на 10%»

Постановление позволяет автозаводам отказаться сразу от нескольких систем, отвечающих за безопасность водителя и пассажиров. Помимо подушек безопасности необязательными стали антиблокировочная система тормозов и преднатяжители ремней безопасности. Все опрошенные эксперты соглашаются, что это заметно повышает риск травм при попадании в аварию.

По мнению директора Национального общественного центра безопасности движения (НОЦБД) Сергея Канаева, даже в сложившейся ситуации такая мера приемлема только как временный шаг. «Может быть, имеет смысл сейчас выпускать автомобили без подушек, и потом, как только наладится параллельный импорт, объявлять отзывную кампанию и ставить системы безопасности на эти машины». При этом он оговаривается, что если такой кампании не будет, то смертность на дорогах заметно возрастет. «Статистика ДТП ухудшится минимум процентов на 10%. Вся статистика: по погибшим, по раненым», — добавляет он.

Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE, сомневается, что даже после восстановления логистических цепочек и отмены постановления уже проданные автомобили кто-то будет доводить до современных требований по безопасности. «Отзывная кампания — это замена неисправных запчастей, комплектующих, проверка каких-либо систем или элементов. То, чего изначально нет, не может быть неисправно, и, соответственно, никаких отзывных кампаний не будет», — отметил он.

При этом он не сомневается, что отечественные автопроизводители, столкнувшись с нехваткой тех или иных деталей, пойдут на выпуск менее безопасных машин. «В случае острого дефицита комплектующих систем безопасности, конечно, они воспользуются возможностью производства автомобилей без этих систем, чтобы не останавливать конвейер. Такая вероятность всегда сохраняется в сегодняшних условиях», — заключил он.