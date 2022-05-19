СМИ: на бывшем заводе Renault будут собирать китайские автомобили под брендом «Москвич»

По информации издания, КамАЗ ведет переговоры с автоконцерном JAC, а власти Москвы прорабатывают сотрудничество с другим китайским производителем, однако пока не известно, с каким именно.

Начать выпускать автомобилей планируют не позднее четвертого квартала 2022 года. Сначала они будут оборудованы обычными двигателями внутреннего сгорания, а после — электрическими. Какая модель будет выходить из конвейера, пока не решили.

Сейчас КамАЗ рассматривает для локализации JAC iEVS4. В Минпромторге отметили, что концепцию производства представят в ближайшее время правительство Москвы совместно с российским автопроизводителем.

Ранее стало известно, что московский завод Renault перешел в собственность столичного города после продажи 100% активов компании в России. Там хотят выпускать машины под брендом «Москвич». В планах сделать из него электромобиль.

Напомним, российские активы японского автопроизводителя Nissan, в частности, завод в Петербурге, могут перейти в государственную собственность уже в ближайшее время. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, сейчас ведутся переговоры о дальнейшей судьбе имущества компании в России