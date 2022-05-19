СМИ: на бывшем заводе Renault будут собирать китайские автомобили под брендом «Москвич»

Компания «КамАЗ» собирается выпускать на бывшем заводе Renault китайские автомобили под брендом «Москвич». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника.
По информации издания, КамАЗ ведет переговоры с автоконцерном JAC, а власти Москвы прорабатывают сотрудничество с другим китайским производителем, однако пока не известно, с каким именно.
Начать выпускать автомобилей планируют не позднее четвертого квартала 2022 года. Сначала они будут оборудованы обычными двигателями внутреннего сгорания, а после — электрическими. Какая модель будет выходить из конвейера, пока не решили.
Сейчас КамАЗ рассматривает для локализации JAC iEVS4. В Минпромторге отметили, что концепцию производства представят в ближайшее время правительство Москвы совместно с российским автопроизводителем.
Ранее стало известно, что московский завод Renault перешел в собственность столичного города после продажи 100% активов компании в России. Там хотят выпускать машины под брендом «Москвич». В планах сделать из него электромобиль.
Напомним, российские активы японского автопроизводителя Nissan, в частности, завод в Петербурге, могут перейти в государственную собственность уже в ближайшее время. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, сейчас ведутся переговоры о дальнейшей судьбе имущества компании в России
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