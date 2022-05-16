На заводе Renault начнут выпускать «Москвич». Из него хотят сделать электромобиль

На московском заводе Renault, который перешел в собственность города Москва, хотят выпускать машины под брендом «Москвич». В планах сделать из него электромобиль. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.
«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе и у его смежников», — написал Собянин.
Основным технологическим партнером «Москвича» станет КАМАЗ. Предполагается, что в начале машины будут выпускать с двигателем внутреннего сгорания. В будущем планируется перейти на электрическую энергию и делать электромобили. Еще одно направление работы — локализация производства максимального количества автокомпонентов.
По словам Собянина, около 100 лет назад на заводе на Волгоградском проспекте начинали производство Ford. Позднее там выпускали отечественные «Москвичи». С 1998 года завод сотрудничал с «Рено», и с его конвейера сходили «Логаны», «Дастеры» и «Сандеро».
Ранее в Минпромторге сообщили, что российские активы группы Renault переводятся в государственную собственность, завод «Рено Россия» переходит городу Москва, пишет РИА Новости.
Напомним, продажи новых легковых автомобилей в апреле упали в 2,9 раза по сравнению с мартом. За месяц в России купили порядка 27,2 тысяч машин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Автостата». За весь март по разным подсчетам было куплено от 55 до 78 тысяч автомобилей.
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