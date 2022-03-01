Производство автомобилей BMW останется в России

Компания намерена локализовать производство внедорожников BMW X5, BMW X6, BMW X7 и легковых машин BMW 5 серии в Калининграде, а также продолжить наращивание добавленной стоимости автомобилей, производимых в России.

«Автотор» построил новый универсальный завод мощностью 50 000 машин в год в Калининграде. Планируется, что туда можно будет перенести производство некоторых уже выпускаемых моделей при появлении их обновленных версий. По словам гендиректора «Автотор холдинга» Александра Сорокина, на новом заводе могут выпускаться как автомобили основных партнеров компании – немецкой BMW, так и корейские марки Hyundai и Kia.

Помимо этого, компания «Автотор» обязалась запустить производство электромобилей и компонентов к ним, а также повысить локализацию уже производимых ею машин с двигателем внутреннего сгорания.

«С учетом данных обязательств и на основании подписанного двустороннего соглашения на производство и поставку до 2028 года продолжение сотрудничества «Автотора» и BMW предполагает реализацию проекта по производству автомобилей немецкой марки по полному циклу – сварка, окраска, сборка», – сказал «Ведомостям» представитель российского холдинга.

Напомним, в феврале 20 автомобильных компаний подняли цены на свои товары. Эксперты считают, что это уже третья волна подорожания за месяц. Скачек цен связан с колебанием курса рубля из-за начала «специальной военной операции» на Украине (мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред).