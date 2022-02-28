В России сразу 20 компаний подняли цены на автомобили почти на четверть за месяц

Скачек цен связан с колебанием курса рубля из-за начала «специальной военной операции» на Украине (мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред). Помимо этого, автопроизводители приостановили поставки машин дилерам в России.

За последние несколько дней стоимость подняли 8 автобрендов, а за последний месяц — 20. Текущий рост затронул Citroen, Mazda, Hyundai, Infiniti, Opel, Peugeot, Renault и Mercedes-Benz.

В аналитическом агентстве «Автостат» отметили, что рекомендованные розничные цены на машины увеличились на 24-25%. У дилеров стоимость машин поднялась более чем на 35%. Такого стремительного роста стоимости автомобилей не замечали с кризисного 2014 года, заявляют эксперты.